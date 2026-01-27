Prosegue l’avventura di Andrea Schiumarini all’Africa Eco Race | Siamo entrati nella gara

Andrea Schiumarini continua la sua corsa all’Africa Eco Race 2026. Dopo la seconda tappa, il pilota italiano ha attraversato il sud del Marocco, affrontando un percorso difficile e ricco di paesaggi mozzafiato. La gara si fa sempre più intensa, e lui si dice entusiasta di essere entrato nel cuore di questa avventura estrema, tra sfide tecniche e scenari unici.

Lo sguardo è ora rivolto alla giornata di mercoledì, con la tappa successiva che porterà la carovana da Tagounite ad Assa Prosegue l’avventura di Andrea Schiumarini all’Africa Eco Race 2026 con una seconda tappa che ha segnato l’ingresso nel sud del Marocco, regalando ai concorrenti scenari spettacolari e una prova tecnica, lunga e impegnativa, nel più autentico spirito dei rally-raid. Ampi orizzonti, navigazione impegnativa e primi assaggi di quel deserto che regala libertà ed adrenalina. La tappa ha alternato lunghe linee veloci a tratti rocciosi e accidentati, fino all’incontro con le prime, iconiche dune di Merzouga.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Africa Eco Race

Andrea Schiumarini, pilota forlivese, affronta il suo debutto all’Africa Eco Race, un percorso di circa 6.

L’Africa Eco Race 2026 si appresta a iniziare, offrendo due settimane di avventura autentica nel cuore del continente africano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Africa Eco Race

Argomenti discussi: Leggere i geni. Viaggio nelle meraviglie del DNA; Le migliori espressioni della danza e della musica under 35 nei teatri toscani per la stagione 2025/26; David Coraglia è arrivato in Grecia: ieri sera è stato ospite a Kilimangiaro su Rai 3 [video]; Non volevo solo riuscirsi, volevo riuscirci vivo, ora proseguirò nella terra fangosa dell’Amazzoni.

Prosegue l'avventura di Sinayoko con l'Auxerre: l'attccante ha rinnovato fino al 2027Prosegue la splendida avventura tra l Auxerre e Lassine Sinayoko. Arrivato al club nel 2017 dall’Entente Sannois Saint-Gratien, l’attaccante. tuttomercatoweb.com

Australian Open, i migliori colpi di Paolini-FrechProsegue l'avventura di Jasmine Paolin agli Australian Open. L'azzurra ha superato la polacca Frech con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco meno di due ore, in un match condizionato dalla pioggia e dal ... sport.sky.it

La prima prova dell’Africa Eco Race 2026 è stata annullata. Neve, pioggia e condizioni estreme hanno reso impossibile correre in sicurezza. Le immagini parlano da sole. Ma lo spirito Rteam non si ferma. Il nostro pilota Andrea Schiumarini e il copilota - facebook.com facebook