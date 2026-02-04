Affari Tuoi puntata sagra per De Martino | si canta e si brinda in studio

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 4 febbraio si è trasformata in una vera e propria festa in studio. De Martino ha deciso di rendere la trasmissione un’occasione di svago, con canzoni e brindisi tra concorrenti e pubblico. È stato un episodio diverso dal solito, con un’atmosfera più leggera e festosa, che ha coinvolto tutti i presenti.

Una puntata decisamente particolare, quella del 4 febbraio di Affari Tuoi. È sempre un po' un momento speciale quanto un concorrente veterano viene sorteggiato per disputare una partita. È inevitabile che sia così, dal momento che col passare del tempo si cementino dei rapporti personale. Ciò accade tanto tra i partecipanti quanto con il conduttore. Se poi la persona in questione è una come Natale, decisamente euforica di natura, il gioco è fatto. Il brindisi di Natale. Fin dalla presentazione si intuisce che questa non è una partita come le altre. Natale viene dalla provincia di Brescia ed è sposato felicemente da 30 anni.

