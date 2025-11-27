Affari Tuoi De Martino canta sarà perché ti amo | festa grande in studio

Dilei.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino torna, come tutte le sere, su Rai 1 con Affari Tuoi anche mercoledì 26 novembre, regalando ai tanti appassionati del programma una puntata da ricordare. A renderla memorabile non solo il concorrente in gara, Ronny della Toscana, che ha portato in gara tutta la sua emozione, ma anche il risultato strabiliante ottenuto. Il Dottore si è trovato veramente in difficoltà, tanto da fare una richiesta al notaio “mai fatta prima”. Il pianto di Ronny e le offerte rifiutate: che partita!. Un misto di emozione, lucidità e voglia di stupire. A giocare nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 26 novembre ha giocato Ronny dalla Toscana, accompagnato dal padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

