Affari Tuoi De Martino canta sarà perché ti amo | festa grande in studio

Stefano De Martino torna, come tutte le sere, su Rai 1 con Affari Tuoi anche mercoledì 26 novembre, regalando ai tanti appassionati del programma una puntata da ricordare. A renderla memorabile non solo il concorrente in gara, Ronny della Toscana, che ha portato in gara tutta la sua emozione, ma anche il risultato strabiliante ottenuto. Il Dottore si è trovato veramente in difficoltà, tanto da fare una richiesta al notaio “mai fatta prima”. Il pianto di Ronny e le offerte rifiutate: che partita!. Un misto di emozione, lucidità e voglia di stupire. A giocare nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 26 novembre ha giocato Ronny dalla Toscana, accompagnato dal padre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino canta “sarà perché ti amo”: festa grande in studio

Leggi anche questi approfondimenti

"Uno vorrebbe venire qua e spaccare, magari levarsi tutti i debiti che uno ha con il mutuo, come tutti". La puntata di Affari tuoi di stasera è stata ricca di colpi di scena. Ronny, in lacrime, ha rifiutato le offerte del Dottore pur sapendo che la moglie si sarebbe arra - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv Vai su X

Stefano De Martino si congeda in diretta: nuovo conduttore ad Affari Tuoi - In una delle scorse puntate gli spettatori si sono trovati davanti a un volto nuovo impegnato a condurre il gioco dei pacchi di Rai 1. Scrive diregiovani.it

Affari Tuoi, Ronny travolto dalle emozioni: scoppia a piangere e poi vince una somma da capogiro - Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Lo riporta libero.it

Affari Tuoi, De Martino canta “sarà perché ti amo”: festa grande in studio - Cosa è successo nella puntata di “Affari Tuoi” di mercoledì 26 novembre: vittoria schiacciante e De Martino “canterino” ... Secondo dilei.it