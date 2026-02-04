Affari tuoi Herbert Ballerina De Martino? Lontano dalle telecamere | un clamoroso retroscena

Herbert Ballerina torna a far parlare di sé. L’attore e comico, ormai volto fisso di Affari Tuoi, ha rivelato di aver incontrato poco De Martino, che si sarebbe tenuto lontano dalle telecamere. Un retroscena che sorprende, considerando la presenza costante del personaggio nel programma di Rai 1.

Ormai il nome di Herbert Ballerina è legato a quello di Affari Tuoi. Il comico è da mesi presenza fissa all'interno del programma di Rai 1. E per questo Herbert non smetterà mai di ringraziare Stefano De Martino, il conduttore. "Mi ha fatto diventare famosissimo - racconta al settimanale DiPiù -. La mia intesa con Stefano è fortissima: siamo grandi amici e ci frequentiamo anche lontano dalle telecamere. Ormai siamo una coppia collaudata, una coppia di fatto". Prima infatti al Bar Stella e Stasera tutto è possibile, ora Affari Tuoi. "Con Stefano ci siamo trovati subito, anche perché ridiamo delle stesse cose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

