Volo Madrid-Fiumicino dirottato in Abruzzo | è la seconda volta in un meno di una settimana

Nuovo dirottamento all’aeroporto d'Abruzzo in meno di una settimana. Alle 19.10, il volo FR09602 proveniente da Madrid e diretto a Roma Fiumicino è stato deviato su Pescara a causa del forte vento che soffiava nei pressi della Capitale. È la seconda volta in pochi giorni che un volo viene dirottato su questo scalo. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasportati con bus verso Roma, mentre le operazioni di gestione della situazione sono ancora in corso.

Approfondimenti su Madrid Fiumicino Nebbia sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa A causa della nebbia intensa che ha interessato l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, il volo proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Roma Fiumicino. Scarsa visibilità sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Valencia A causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il volo proveniente da Valencia è stato dirottato a Roma Fiumicino, come già accaduto con i voli da Catania e Torino nella serata di venerdì 16 gennaio.

