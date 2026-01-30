Il volo Tirana-Ancona deviato sull' aeroporto d' Abruzzo

Questa mattina, il volo WizzAir proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è stato costretto a cambiare rotta all’ultimo minuto. A causa di scarsa visibilità, l’aereo è atterrato all’aeroporto d’Abruzzo invece che a quello di Ancona. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti con autobus verso la destinazione prevista. Nessun problema per i voli successivi, ma l’episodio ha creato qualche disguido tra i passeggeri.

Il volo WizzAir 05079 proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è stato deviato sull'aeroporto d'Abruzzo per motivi di scarsa visibilità nella tarda mattinata di venerdì 30 gennaio. Il volo era partito dopo le 10.40 dall'aeroporto internazionale di Tirana ed era diretto ad Ancona ma per via della problematica è stato disposto l'atterraggio nello scalo abruzzese. Qui l'aereo è arrivato intorno alle 13.30, maturando circa un'ora e trenta di ritardo. Il trasporto dei passeggeri nelle Marche è proseguito in altri modi, mentre il volo Ancona - Tirana previsto nel primo pomeriggio è stato cancellato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

A causa della nebbia intensa che ha interessato l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, il volo proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Roma Fiumicino.

A causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il volo proveniente da Valencia è stato dirottato a Roma Fiumicino, come già accaduto con i voli da Catania e Torino nella serata di venerdì 16 gennaio.

