Adrian Newey diventa perno dell'Aston Martin in Formula 1 | sarà Team Principal a partire dal 2026
Adrian Newey diventerà il nuovo Team Principal dell'Aston Martin a partire dal 2026. Il progettista britannico prenderà il posto di Andy Cowell, che di conseguenza sarà Chief Strategy Officer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Continuano i rumors su Horner in Aston Martin Adrian Newey ha risposto positivamente Scopri i dettagli nell'articolo a cura di Alessio Auriemma - facebook.com Vai su Facebook
"Adrian Carico" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Adrian Newey diventa perno dell’Aston Martin in Formula 1: sarà Team Principal a partire dal 2026 - Il progettista britannico prenderà il posto di Andy Cowell, che di conseguenza sarà Chief Strategy Officer. Lo riporta fanpage.it
F1 | Adrian Newey sarà Team Principal di Aston Martin dal 2026. Andy Cowell diventa Chief Strategy Officer - Ristrutturazione interna nel team britannico, con il Genio che sarà a capo del team continuando a guidare il reparto tecnico ... Riporta p300.it
Newey al comando dell'Aston Martin - Nei giorni scorsi si è vociferato molto sulla posizione di Andy Cowell e sul fatto che potesse lasciare il suo ruolo da team principal. Lo riporta quattroruote.it