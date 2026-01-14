Addio alla carta d’identità cartacea ecco cosa cambia per gli italiani

Dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea sarà ufficialmente sostituita dalla versione elettronica, più sicura e integrata con i servizi digitali. Questa modifica richiede ai cittadini e ai Comuni di adeguarsi rapidamente al nuovo sistema, che rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione delle identità. Di seguito, vengono illustrati i principali aspetti e le implicazioni di questa transizione per gli italiani.

Dal 3 agosto il documento tradizionale perderà validità: cittadini e Comuni chiamati ad accelerare il passaggio alla Carta d’identità elettronica, più sicura e integrata con i servizi digitali Dal 3 agosto la cara e vecchia carta d’identità cartacea non avrà . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Addio alla carta d’identità cartacea, ecco cosa cambia per gli italiani Leggi anche: Addio alla carta d’identità cartacea, presto non sarà più valida: cosa fare Leggi anche: Addio alla carta d'identità cartacea, presto non sarà più valida: cosa fare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fra poco scade la carta d’identità cartacea | ecco come sostituirla; Hai ancora la carta d’identità cartacea? Devi passare al digitale entro il 3 agosto 2026 o saranno guai. Carta d’identità, addio a quella cartacea (che hanno ancora in 8 milioni): ecco dove e come nasce la «Cie» - Circa 8 milioni di italiani entro il 3 agosto 2026 dovranno sostituire la tradizionale carta d’identità cartacea con la versione elettronica. corriere.it Identità digitale, cosa cambia dal 2026: addio Spid e carta di identità cartacea, arriva l’IT Wallet - Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata per viaggiare all’estero. notizie.tiscali.it Addio carta d’identità cartacea: dal 2026 si viaggia solo con quella elettronica - Il conto alla rovescia è iniziato: dal 3 agosto 2026, la storica carta d’identità cartacea italiana non sarà più valida per l’espatrio. iodonna.it *Dal 3 agosto 2026 addio alla carta di identità cartacea* *Dal 3 agosto 2026 la carta di identità cartacea non sarà più valida* su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla data di s facebook 12/1/26. NOTES (SC). Addio Carta d’identità cartacea Il Ministero dell’Interno precisa che le Carta d’identità cartacea cesserà di essere valida dal 3/8/26 su tutto il territorio nazionale per lasciare il posto alla Carta d’identità elettronica (Cie). Attivarsi per tempo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.