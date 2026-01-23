Si diffondono voci sul possibile ritiro della famosa borsa blu Frakta di Ikea, simbolo riconoscibile del marchio. Secondo alcune indiscrezioni, nel prossimo aprile la borsa verrà sostituita con un nuovo modello, segnando un cambiamento nell'iconica linea di prodotti. Restano da confermare dettagli ufficiali, mentre il pubblico attende aggiornamenti sulla possibile fine di un simbolo di praticità e stile.

Pare infatti che a partire dal prossimo aprile 2026, questa maxi bag sparirà dai punti vendita, lasciando il posto a un modello dal design rinnovato, di cui però non si sa ancora nulla. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Progettata circa 30 anni fa dai designer Ikea Marienne Hagberg e Knut Hagberg per semplificare il momento dell'acquisto grazie alla capacità di contenere oggetti dalle forme e dalle dimensioni più disparate, questa borsa riutilizzabile che potrebbe sembrare legata solamente al mondo del design, è diventata in realtà anche un accessorio di culto anche in fatto di moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ikea dirà addio a Frakta, l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?

