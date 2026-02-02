Addio all’iconica borsa blu di Ikea | come potrebbe essere la nuova shopping bag del brand

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo aprile, i clienti non troveranno più la famosa borsa blu di Ikea sugli scaffali. La multinazionale svedese ha deciso di interrompere la produzione di questo simbolo, che accompagnava molte persone negli acquisti da anni. Per ora, non ci sono dettagli su cosa sostituirà la shopping bag, ma l’addio alla borsa storica segna la fine di un’epoca per il brand.

Il prossimo aprile si chiuderà un'epoca: Ikea ha annunciato che non produrrà più la sua iconica borsa blu. Ecco come potrebbe essere la nuova versione della shopping bag.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Ikea Borsa

Ikea dirà addio a Frakta, l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?

Si diffondono voci sul possibile ritiro della famosa borsa blu Frakta di Ikea, simbolo riconoscibile del marchio.

Una borsa coi fiocchi: Dior lancia la nuova Bow bag

Dior presenta la nuova Bow bag, un accessorio che unisce eleganza e sobrietà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ikea Borsa

Argomenti discussi: Ikea dirà addio a Frakta , l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?; La borsa blu di Ikea va in pensione (e non siamo pronti); GLAM - Addio FRAKTA, l’icona che non sapevamo di amare; The Chanel Iconic, il nuovo film di Sofia Coppola per la maison di Mademoiselle Coco.

addio all iconica borsaFine di un’icona: IKEA dice addio alla leggendaria borsa blu FRAKTAPhoto by Zambri Zakaria - ShutterstockDopo tanti anni, IKEA si prepara a voltare pagina ... msn.com

addio all iconica borsaIkea dirà addio a Frakta , l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?Sono molte le indiscrezioni sul ritiro del celebre borsone simbolo della multinazionale svedese, che il prossimo aprile la sostituirà con un nuovo modello ... vanityfair.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.