Addio all’iconica borsa blu di Ikea | come potrebbe essere la nuova shopping bag del brand
Il prossimo aprile, i clienti non troveranno più la famosa borsa blu di Ikea sugli scaffali. La multinazionale svedese ha deciso di interrompere la produzione di questo simbolo, che accompagnava molte persone negli acquisti da anni. Per ora, non ci sono dettagli su cosa sostituirà la shopping bag, ma l’addio alla borsa storica segna la fine di un’epoca per il brand.
Il prossimo aprile si chiuderà un'epoca: Ikea ha annunciato che non produrrà più la sua iconica borsa blu. Ecco come potrebbe essere la nuova versione della shopping bag.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ikea Borsa
Ikea dirà addio a Frakta, l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?
Si diffondono voci sul possibile ritiro della famosa borsa blu Frakta di Ikea, simbolo riconoscibile del marchio.
Una borsa coi fiocchi: Dior lancia la nuova Bow bag
Dior presenta la nuova Bow bag, un accessorio che unisce eleganza e sobrietà.
Ultime notizie su Ikea Borsa
Argomenti discussi: Ikea dirà addio a Frakta , l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?; La borsa blu di Ikea va in pensione (e non siamo pronti); GLAM - Addio FRAKTA, l’icona che non sapevamo di amare; The Chanel Iconic, il nuovo film di Sofia Coppola per la maison di Mademoiselle Coco.
Fine di un’icona: IKEA dice addio alla leggendaria borsa blu FRAKTAPhoto by Zambri Zakaria - ShutterstockDopo tanti anni, IKEA si prepara a voltare pagina ... msn.com
Ikea dirà addio a Frakta , l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?Sono molte le indiscrezioni sul ritiro del celebre borsone simbolo della multinazionale svedese, che il prossimo aprile la sostituirà con un nuovo modello ... vanityfair.it
Il mondo del cinema e della televisione dice addio a Catherine O’Hara, scomparsa a 71 anni. Attrice e comica straordinaria, ha attraversato generazioni con ruoli indimenticabili, da Beetlejuice a Mamma, ho perso l’aereo, fino all’iconica Moira Rose in Schitt’s - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.