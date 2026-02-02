Addio all’iconica borsa blu di Ikea | come potrebbe essere la nuova shopping bag del brand

Il prossimo aprile, i clienti non troveranno più la famosa borsa blu di Ikea sugli scaffali. La multinazionale svedese ha deciso di interrompere la produzione di questo simbolo, che accompagnava molte persone negli acquisti da anni. Per ora, non ci sono dettagli su cosa sostituirà la shopping bag, ma l’addio alla borsa storica segna la fine di un’epoca per il brand.

Il prossimo aprile si chiuderà un'epoca: Ikea ha annunciato che non produrrà più la sua iconica borsa blu. Ecco come potrebbe essere la nuova versione della shopping bag.🔗 Leggi su Fanpage.it

Si diffondono voci sul possibile ritiro della famosa borsa blu Frakta di Ikea, simbolo riconoscibile del marchio.

Fine di un’icona: IKEA dice addio alla leggendaria borsa blu FRAKTAPhoto by Zambri Zakaria - ShutterstockDopo tanti anni, IKEA si prepara a voltare pagina ... msn.com

Ikea dirà addio a Frakta , l'iconica borsa blu che ha ispirato anche il mondo della moda?Sono molte le indiscrezioni sul ritiro del celebre borsone simbolo della multinazionale svedese, che il prossimo aprile la sostituirà con un nuovo modello ... vanityfair.it

