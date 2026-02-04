Bologna, 16 dicembre 2025. La Max Mara Fashion Group ha deciso di chiudere definitivamente il progetto ‘Polo della Moda’. Questa mattina, il presidente dell’azienda ha annunciato che non ci saranno più investimenti e che il progetto è stato abbandonato. La notizia sorprende molti, perché il polo avrebbe dovuto rappresentare un nuovo centro di moda e creatività. Ora, tutto si ferma senza ulteriori sviluppi.

di Paolo Rosato BOLOGNA "Il 16 dicembre 2025 il presidente di Max Mara Fashion Group ha comunicato definitivamente la rinuncia a proseguire il progetto". Fine dei giochi a Reggio Emilia: il sindaco Marco Massari due giorni fa in Consiglio comunale ha confermato che il Polo della Moda, avveniristico hub polivalente da anni in cantiere con la famiglia Maramotti, non si farà. Non che si aspettassero dei colpi di scena, ma l’interpellanza del consigliere civico Giovanni Tarquini ha riportato il sindaco all’ammissione delle amare verità. Lo strappo tra l’amministrazione e la principale famiglia dell’imprenditoria reggiana è stato un inedito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al progetto ’Polo della Moda’: "Max Mara ha rinunciato del tutto"

