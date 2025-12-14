Tre interventi | come cambia la viabilità al polo della moda di Novara

Al polo della moda di Novara sono in arrivo importanti cambiamenti nella viabilità, grazie a un significativo finanziamento ottenuto tramite un accordo tra il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intervento prevede la realizzazione di tre interventi e lavori su una nuova strada, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e l’accessibilità nella zona.

© Novaratoday.it - Tre interventi: come cambia la viabilità al polo della moda di Novara Una nuova strada, alcuni lavori. Presto cambierà la viabilità al polo della moda di Novara. Si tratta del frutto di un forte finanziamento in arrivo grazie all'accordo fra Comune di Novara e Mit, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti firmato alcuni giorni fa.Per questa viabilità, che. Novaratoday.it "Napoli cambia davvero", Manfredi fa il punto sugli interventi - Tre interventi strategici stanno avanzando insieme, rinnovando tre tratti fondamentali del nostro mare": lo scrive il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi sul suo profilo Facebo ... rainews.it Carriere militari, cambia lo schema. ? Concorsi straordinari, transiti e avanzamenti: i dettagli contano. Il CdM ha dato il via libera in esame preliminare ai decreti attuativi della legge 201/2023: obiettivo 160.000 unità entro il 2033, interventi sul COM e nuov - facebook.com facebook