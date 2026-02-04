Addio ai gettoni d’oro dei telequiz. Dopo 75 anni, anche quei premi scompaiono dalla scena televisiva italiana. I gettoni, simbolo di tanti programmi che hanno fatto la storia della tv, spariscono definitivamente. La notizia ha fatto subito il giro sui social, lasciando molti nostalgici.

Milano – Anche i gettoni d’oro per i vincitori dei telequiz? Dopo Carosello, le signorine buonasera, le pecore dell’Intervallo con Händel in sottofondo e la temperatura di Campobasso non pervenuta, è un altro pezzo della tivù sì bella e perduta della nostra infanzia in bianco e nero che se ne va. Per ora, solo da Mediaset e solo dalla Ruota della fortuna e da Chi vuol essere milionario. Il (ferale?) annuncio, informa il Corriere, è stato dato da Gerry Scotti in persona: dal primo di febbraio le sue trasmissioni pagano in contanti. I gettoni restano, per ora, nelle altre trasmissioni Mediaset e in quelle di mamma Rai, giustamente più conservatrice della concorrenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio ai gettoni d’oro dei telequiz, un mito che durava da 75 anni (e iniziamo già a rimpiangere)

Questa settimana, le due trasmissioni hanno annunciato una svolta: niente più gettoni d’oro.

Gerry Scotti annuncia che i premi in gettoni d’oro finiranno.

