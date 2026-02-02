Addio ai gettoni d’oro | cambia tutto a La Ruota della Fortuna e al Milionario

Questa settimana, le due trasmissioni hanno annunciato una svolta: niente più gettoni d’oro. I concorrenti che si presentano a La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo non riceveranno più monete d’oro come premi. La produzione ha deciso di cambiare le regole e eliminare questa tradizione che durava da anni. I partecipanti devono ora adattarsi a nuove modalità di vincita, senza più il simbolo storico dei gettoni d’oro. La novità ha fatto discutere tra gli appassionati, molti

C'è una novità importante per i concorrenti de La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Non riguarda nuovi giochi o modifiche al format, ma il sistema delle vincite: a partire dal 1° febbraio 2026 i premi non vengono più assegnati in gettoni d'oro, ma direttamente in denaro. L'annuncio in diretta di Gerry Scotti. A comunicarlo è stato lo stesso Gerry Scotti durante la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna, nel corso del gioco La Ruota delle Meraviglie. Il conduttore ha spiegato con una battuta che la decisione arriva dopo una lunga attesa. Ha raccontato di aver chiesto questo cambiamento già vent'anni fa e che solo ora la richiesta è stata finalmente accolta.

