Addio a Nicolas Giani | il calcio saluta un giovane talento ricordato per passione e umanità da chi lo ha conosciuto

Il calcio italiano piange un giovane talento scomparso a soli 39 anni. Nicolas Giani, il capitano che aveva guidato la Spal fino alla Serie A, si è spento nel pomeriggio di martedì a Desenzano del Garda. La sua morte, causata da una malattia che non gli ha lasciato scampo, ha lasciato nello sport e tra i tifosi un vuoto enorme. Giani era conosciuto non solo per le sue qualità sportive, ma anche per la passione e l’umanità che aveva sempre dimostrato.

Il calcio italiano ha perso un'anima. A Desenzano del Garda, nel tardo pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026, è venuto a mancare Nicolas Giani, il capitano che ha portato la Spal al sogno della Serie A, a soli 39 anni, vittima di una malattia che non gli ha concesso alcuna tregua. Il suo nome, per chi ha vissuto quegli anni, non è solo un ricordo di un giocatore, ma un simbolo: quello di un uomo che ha inciso nella storia di una città che si è riconosciuta in lui. La notizia si è diffusa come un'onda lunga, attraverso i social, i bar di via Copparo, i campi di periferia dove si giocava con le scarpe da ginnastica e un sogno nel cuore.

