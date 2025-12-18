Valigie pronte addio Milan | il giovane talento saluta i rossoneri

Un giovane talento del Milan si prepara a lasciare il club alla fine della prima metà della stagione. La sua partenza potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella sua carriera, mentre i rossoneri si preparano a salutare un elemento promettente. Le valigie pronte, l’attesa di un addio che potrebbe segnare un cambio di rotta sia per il giocatore che per il club.

In casa Milan c’è un giovane talento che potrebbe presto salutare in vista della seconda parte di stagione con il club che è pronto a salutarlo per la seconda parte di stagione. È tempo di calciomercato in casa Milan e per tutte le squadre che si apprestano a cambiare diverse cose durante il mese di gennaio per andare a sistemare le rose che necessitano ritocchi. Addio in vista in casa Milan per gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it Sono due gli obiettivi di mercato in casa Milan in vista della seconda parte di stagione. Massimiliano Allegri ha chiesto gli acquisti di un difensore centrale e di un centravanti che possano andare a portare esperienza e qualità all’interno dell’organico a sua disposizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

