Avellino intensificati i controlli dei Carabinieri nel capoluogo irpino e nell' hinterland

I Carabinieri di Avellino hanno rafforzato i controlli nel territorio. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno aumentato le pattuglie sia nel capoluogo che nei comuni vicini. L’obiettivo è prevenire reati e assicurare maggiore sicurezza per i cittadini. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane, con attenzione particolare alle zone più a rischio.

Negli ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento ai comuni rientranti nella giurisdizione della Compagnia di Avellino, al fine di prevenire i reati e garantire un pronto intervento. In vista delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha potenziato le operazioni di controllo sul territorio irpino, impiegando unità speciali per garantire maggiore sicurezza nelle aree di competenza delle Compagnie di Avellino e Solofra. I militari delle Stazioni Carabinieri di Dentecane e Bonito, unitamente a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un cantiere edile attivo nel comune di Venticano.

