A Bologna, durante Arte Fiera, si parla di multipli. Sono oggetti d’arte accessibili, che puntano sulla diffusione dell’idea più che sull’unicità. Molti visitatori si soffermano su questi pezzi, che vogliono cambiare il modo di pensare il collezionismo e il valore dell’arte. In fiera, i multipli attirano l’attenzione di chi cerca pezzi belli senza spendere una fortuna.

Adesso tocca ad Arte Fiera, a Bologna (6-8 febbraio), e se, di certo, nella main section, tra stand di importanti gallerie italiane e internazionali, mi ritroverò a sognare di vincere il Superenalotto davanti a giganteschi Boetti dai costi impronunciabili, sono certa che, come spesso accade, sarà l’area dedicata ai multipli quella dove mi ritroverò a fare i conti per vedere se, visto che «la tomba non ha le tasche», anche quest’anno un piccolo oggetto mi accompagnerà a casa. Amo i multipli perché sono democratici, perché potrei anche permettermi di comprare un Boetti senza vincere al Superenalotto, consapevole di portarmi a casa un’idea, un dispositivo capace di scardinare la realtà, tanto quando una grande opera unica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ad Arte Fiera tutti vogliono i «multipli», gli oggetti d'arte preziosi ma democratici

Approfondimenti su Arte Fiera

Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna si prepara a diventare un centro di arte contemporanea.

#Arte-Fiera 2026 || Durante Arte Fiera 2026, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” apre le sue porte a una mostra di Roberto Miglietta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Arte Fiera

Argomenti discussi: Bologna si prepara ad Arte Fiera: i numeri della nuova edizione; Perché Arte Fiera 2026 è un omaggio a Lucio Dalla?; Ad Arte Fiera tutti vogliono i multipli, gli oggetti d'arte preziosi ma democratici; SpazioC21 ad Arte Fiera Bologna: Paolo Pellegrin ed EGS, tra immagine e materia.

Ad Arte Fiera tutti vogliono i «multipli», gli oggetti d'arte preziosi ma democraticiAd Arte Fiera, a Bologna, la sezione dedicata ai multipli racconta un’altra idea di valore: non l’unicità feticcio, ma la diffusione dell’idea. E così l'arte ridà spazio alle stampe, alle serigrafie, ... vanityfair.it

Bologna si prepara ad Arte Fiera: i numeri della nuova edizioneArte Fiera si appresta a tornare a Bologna con l’edizione 2026, dedicata all'eccellenza creativa. La rassegna presenta un percorso espositivo ricco di gallerie affermate ed emergenti, affiancate da ... arte.sky.it

«Cosa sarà» nelle sezioni curate di Arte Fiera - Prospettiva ift.tt/tgrEA4V x.com

IL LATO BELLO E UTILE DEL RIFIUTO: mercoledì 4 febbraio in Regione a Bologna l’inaugurazione della mostra Scart del Gruppo Hera con l’assessora Priolo Il percorso espositivo si inserisce nel calendario di Arte Fiera 2026 e del programma di Art City. Pre - facebook.com facebook