Ad Arezzo un dibatitto sui problemi e le prospettive dell' Unione Europea

Arezzo si prepara ad accogliere un dibattito importante sulla situazione dell’Unione Europea. La Fabbrica delle Idee ha annunciato l’appuntamento per il 5 febbraio nella sala della Cgil di via Monte Cervino. Si parlerà delle sfide e delle prospettive del continente, con un focus anche su come Trump abbia influenzato la politica europea. L’evento vuole stimolare il confronto tra cittadini, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Arezzo, 4 febbraio 2026 - La Fabbrica delle Idee ha organizzato per il 5 febbraio ad Arezzo, nella sala convegni della Cgil (via Monte Cervino 24) un dibattito dal titolo 'Noi, l'Europa e Trump'. Introdotti da Mauro Seppia, parleranno il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, la ricercatrice all'Università Bocconi di Milano Irene Agnolucci e lo storico Alessandro Garofoli. Nel corso del covegno sarà presentato il nuovo Quaderno del Circolo Rosselli (n. 3-42025) dal titolo 'L'Europa di fronte a Trump'. All'interno sono presenti interventi di Moreno Bertoldi, Marco Buti, Sergio Fabbrini, Riccardo Alcaro, Adriana Cerretelli, Giorgia Giovannetti e dello stesso Valdo Spini, direttore della rivista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

