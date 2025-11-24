Angola iniziato il vertice Unione Europea-Unione Africana | le immagini
È iniziato a Luanda, in Angola, il VII Vertice dell’Unione europea-Unione africana. Questa mattina, lunedì, prima dell’avvio dei lavori del vertice Ue-Ua, si è tenuta una riunione speciale convocata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per fare il punto sul dossier Ucraina alla presenza dei leader dell’Unione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
