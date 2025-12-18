Con gli occhi della città ad Arezzo la mostra dedicata a Guido Monaco con frammenti e codici per la prima volta esposti al pubblico
Arezzo rende omaggio a Guido Monaco con una mostra unica, “Con gli occhi della città”, inaugurata il 19 dicembre presso la Fraternita dei Laici. Per la prima volta, circa venti frammenti e codici di grande valore vengono esposti al pubblico, celebrando la sua rivoluzionaria invenzione della scrittura musicale su rigo. Un’occasione imperdibile per scoprire un patrimonio storico e culturale straordinario, immersi tra le pietre di Piazza Grande.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Arezzo celebra Guido Monaco e la sua rivoluzionaria invenzione della scrittura musicale su rigo, a distanza di mille anni dalla sua notazione: si inaugurerà venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso la Fraternita dei Laici, nella centrale Piazza Grande, “ Con gli occhi della città”, percorso espositivo in cui circa una ventina tra frammenti e codici di valore saranno per la prima volta esposti al pubblico. L’iniziativa, visibile fino al 28 febbraio, aiuta a comprendere il ruolo cruciale svolto dalla città nella storia musicale occidentale, entrando nella formazione culturale e musicale di Guido Monaco, nella sensibilità teorica e pedagogica straordinarie di un personaggio che dalla storia è passato alla leggenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
