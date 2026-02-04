Acquisire nuove competenze

Arpal Umbria e Comunità Incontro hanno firmato un accordo per aiutare le persone in percorso terapeutico a ottenere riconoscimenti ufficiali delle competenze acquisite. L’obiettivo è facilitare il reinserimento sociale e lavorativo, valorizzando anche le esperienze fatte durante il percorso di cura. Una mossa concreta per favorire l’inclusione e offrire nuove possibilità a chi sta affrontando un percorso di recupero.

Di recente Arpal Umbria, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, e Comunità Incontro Ets hanno sottoscritto un protocollo finalizzato a favorire lo sviluppo di percorsi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze per gli ospiti della struttura terapeutica, in un'ottica di promozione dell' inclusione sociale, del reinserimento lavorativo e del riconoscimento del valore formativo delle esperienze maturate anche all'interno del periodo comunitario. Attraverso il protocollo verranno avviati percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con l'obiettivo di favorire il riconoscimento di quelle acquisite attraverso esperienze di lavoro, formazione e attività sociali svolte all'interno della struttura; sostenere l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale delle persone in percorso di reinserimento; promuovere la cultura dell'apprendimento permanente e del valore delle competenze.

