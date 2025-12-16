Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL | il corso di perfezionamento Link per docenti che vogliono acquisire competenze e punteggio
Attualmente la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è uno dei requisiti più richiesti nel panorama scolastico italiano. L’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, introdotto nel sistema scolastico dalla Riforma Gelmini, rappresenta infatti una competenza strategica soprattutto per le scuole che puntano sull’internazionalizzazione, sulla didattica innovativa e sulle competenze comunicative dei . L'articolo . Orizzontescuola.it
Metodologia Didattica CLIL applicata ad una disciplina della Secondaria di II grado: un esempio di “griglia di prove orali” - Il DPR 89/10, nell’istituire il nuovo assetto ordinamentale dei Licei, ha previsto nel Quinto anno l’insegnamento di una disciplina con metodologia CLIL. orizzontescuola.it
Corso di perfezionamento Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL - Il corso di perfezionamento permette ai docenti di conoscere i principi fondamentali della didattica innovativa da attuare tramite strumenti tecnologici quali tablet e lavagne multimediali (LIM). orizzontescuola.it
