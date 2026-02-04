Napoli Ylenia uccisa dal fratello al culmine di una lite e scaricata all’esterno dell’ospedale

Una lite tra fratelli si è concluse con un dramma a Napoli. Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella Ylenia durante un confronto acceso e poi l’ha abbandonata all’esterno di un ospedale. La polizia lo ha arrestato poco dopo, accusandolo di omicidio volontario. Ora si trova in cella in attesa di giudizio.

È finito in carcere con l'accusa di omicidio volontario Giuseppe Musella, 28 anni, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. L'uomo è il fratello di Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni deceduta dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena. Il fermo, disposto dalla Procura partenopea, gli è stato notificato dalla Polizia di Stato; Musella è attualmente detenuto nella casa circondariale di Secondigliano. Le indagini hanno portato alla luce una convivenza familiare complessa. I due fratelli abitavano da soli nello stesso appartamento situato nel quartiere di Ponticelli, all'interno del parco Conocal, area da tempo segnalata per la forte influenza della criminalità organizzata.

