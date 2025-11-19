Rozzano spaccio all’ex campo sportivo | un arresto E allontanati occupanti abusivi dalle cantine Aler
Rozzano, 19 novembre 2025 – La scorsa notte la Polizia Locale è intervenuta presso l’ex campo sportivo di via Venezia. L’operazione, parte del piano di intensificazione dei controlli notturni sul territorio, si è conclusa con l’arresto di un cittadino straniero, M.K., classe 1998, trovato in possesso di 30 dosi di cocaina e 15 dosi di hashish. L’uomo, già destinatario di un decreto di espulsione, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta del ventesimo arresto eseguito nell’ultimo anno dalla Polizia Locale nell’ambito delle attività di presidio costante del territorio, anche nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
