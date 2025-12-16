Maxi blitz nelle case Aler | sgomberati 19 appartamenti a Milano

Nella giornata di martedì 16 dicembre, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi blitz a Milano, portando allo sgombero di 19 appartamenti gestiti da Aler tra via Quarti e zone limitrofe. L'intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha avuto un impatto significativo sul quartiere, segnando un'azione importante nel contrasto all'occupazione abusiva e alla gestione degli immobili pubblici.

Diversi anche i controlli effettuati nel quartiere. L'operazione interforze è stata attivata a seguito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

