Abusi edilizi ignara ed estranea ai fatti

Da ilrestodelcarlino.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore al bilancio Silvia Tiburzi ha preso parola sulla vicenda degli abusi edilizi sollevata da Per Sem. Dice di essere completamente estranea ai fatti e di non avere alcuna responsabilità. Tuttavia, poi ha deciso di rispondere e di difendersi, rilanciando le accuse e contrattaccando chi le ha sollevate. La questione continua a tenere banco in città.

Sulla questione dei due abusi edilizi sollevata da Per Sem, l’assessore al bilancio Silvia Tiburzi si dice estranea ai fatti, chiarisce, per poi rilanciare e contrattaccare. Il chiarimento. "La vicenda era già nota alle precedenti amministrazioni, risale al 2018, quando la società Esse Emme srl avviava lavori di costruzione di un manufatto adibito a parcheggio. Lavori che venivano interrotti a seguito di denuncia di un privato cittadino. Dal 2018 al 2025 nulla più è stato notificato o accertato alla società da parte del Comune di Sant’Elpidio a Mare, né si sono aperti contenziosi per la definizione della questione" esordisce, specificando di essere entrata nella compagine sociale nel 2022, "completamente estranea e ignara dei fatti già in essere e intercorsi tra Comune, privato cittadino e società Esse Emme srl". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

abusi edilizi ignara ed estranea ai fatti

© Ilrestodelcarlino.it - "Abusi edilizi, ignara ed estranea ai fatti"

Approfondimenti su Per Sem

**Sicilia: Amata, 'sono molto amareggiata, ma consapevole di essere estranea ai fatti'**

In Sicilia, una donna esprime il suo stato d'animo, dichiarando di essere molto amareggiata e di sentirsi estranea ai fatti accaduti.

Festa del grano: "Abusi edilizi"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Per Sem

Argomenti discussi: Abusi edilizi, ignara ed estranea ai fatti; Abusi edilizi a Castellano, l’assessore Tiburzi chiarisce: Completamente estranea ai fatti; Abusi edilizi a Castellano, l’assessore Tiburzi replica: Estranea ai fatti, vicenda ferma dal 2018.

Abusi edilizi: il Decreto Salva Casa non annulla gli ordini già emessi13/11/2025 - In tema di demolizione degli abusi edilizi e di applicazione del Decreto Salva Casa, la nuova disciplina non annulla automaticamente gli ordini già emessi dai Comuni. Il Decreto del 2024 ... edilportale.com

Abusi edilizi, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata l'Immobile AcademyEra stata inaugurata meno di sette mesi fa, il 20 marzo, ora l'Immobile Academy è già nei guai. Sequestrato, infatti, il centro sportivo Parlati di Torre del Greco dove ha sede la scuola calcio ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.