Abusi edilizi ignara ed estranea ai fatti

L’assessore al bilancio Silvia Tiburzi ha preso parola sulla vicenda degli abusi edilizi sollevata da Per Sem. Dice di essere completamente estranea ai fatti e di non avere alcuna responsabilità. Tuttavia, poi ha deciso di rispondere e di difendersi, rilanciando le accuse e contrattaccando chi le ha sollevate. La questione continua a tenere banco in città.

Sulla questione dei due abusi edilizi sollevata da Per Sem, l'assessore al bilancio Silvia Tiburzi si dice estranea ai fatti, chiarisce, per poi rilanciare e contrattaccare. Il chiarimento. "La vicenda era già nota alle precedenti amministrazioni, risale al 2018, quando la società Esse Emme srl avviava lavori di costruzione di un manufatto adibito a parcheggio. Lavori che venivano interrotti a seguito di denuncia di un privato cittadino. Dal 2018 al 2025 nulla più è stato notificato o accertato alla società da parte del Comune di Sant'Elpidio a Mare, né si sono aperti contenziosi per la definizione della questione" esordisce, specificando di essere entrata nella compagine sociale nel 2022, "completamente estranea e ignara dei fatti già in essere e intercorsi tra Comune, privato cittadino e società Esse Emme srl".

