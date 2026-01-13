In Sicilia, una donna esprime il suo stato d'animo, dichiarando di essere molto amareggiata e di sentirsi estranea ai fatti accaduti. La sua testimonianza riflette un sentimento di delusione e distacco, evidenziando la sua posizione di innocenza rispetto agli eventi di cui si parla. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di una vicenda che ha suscitato attenzione e riflessione sulla situazione locale.

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - "Come sto? Sono molto amareggiata. Ma ho la totale consapevolezza di essere totalmente estranea ai fatti". Lo ha detto l'assessora regionale al Turismo della Sicilia Elvira Amata lasciando il Palazzo di giustizia di Palermo dopo la prima udienza preliminare, che si è tenuta davanti al gup Walter Turturici per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per corruzione. "Ho alle spalle oltre 35 anni di politica attiva, fatta sempre a testa alta al servizio della collettività e della comunità. E la mia storia lo dimostra", aggiunge, lasciando il Tribunale accompagnata dai suoi legali, Sebastiano Campanella e Giuseppe Gerbino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sicilia: Amata, 'sono molto amareggiata, ma consapevole di essere estranea ai fatti'

