Le strutture della Festa del Grano di Olmo sono abusive e ha fatto bene il Comune a respingere la richiesta a costruire in deroga: il Circolo Acli avrebbe dovuto richiedere una sanatoria. Lo afferma la doppia sentenza con cui giovedì il Tribunale amministrativo regionale, sezione di Parma, ha di nuovo respinto le istanze del Circolo Acli San Vitale, organizzatore della storica kermesse sospesa dal 2019, e ha dato ragione al Comune, tutelato dall’avvocato Alessandro Merlo. Tra l’altro, le amministrazioni Ronzoni prima e Finucci adesso non hanno dato il permesso di organizzare la Festa, e bene hanno fatto - dice il Tar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del grano: "Abusi edilizi"

