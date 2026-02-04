Abu Dhabi nuovo round a 3 su Ucraina

Oggi ad Abu Dhabi si svolge il secondo incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Le tre parti si siedono allo stesso tavolo per cercare di trovare una soluzione al conflitto che dura ormai più di quattro anni. La diplomazia torna a tentare di spezzare l’impasse, mentre le tensioni restano alte.

10.25 In agenda oggi ad Abu Dhabi il secondo round negoziale a 3 - Usa,Kiev e Moscaper cercare una soluzione al conflitto in Ucraina, 4 anni il 24 febbraio. Per gli Usa, l'inviato speciale Witkoff a capo del team negoziale.La delegazione russa è guidata dal capo dell'intelligence militare Kostyukov;quella ucraina,secondo media di Kiev, dal segretario del Consiglio di sicurezza Umerov. I nodi restano il Donetsk, la presenza ucraina e la sovranità che Mosca rivendica. Kiev chiede congelamento fronte.

Approfondimenti su Abu Dhabi Ucraina

Si svolge ad Abu Dhabi il secondo e ultimo giorno di negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto ucraino.

Questa mattina ad Abu Dhabi si sono aperti i negoziati tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Abu Dhabi Ucraina

