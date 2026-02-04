Abruzzo | passaggio da 227 a 200 comuni montani il calo meno intenso della riforma

In Abruzzo, il numero di comuni montani scende da 227 a 200. La riduzione è meno drastica rispetto ad altre regioni e si è conclusa con un confronto tra istituzioni, ministeri e regione. La riforma ha coinvolto un’ampia parte del territorio, ma in questo caso il calo si ferma a circa 27 comuni in meno. La decisione è stata presa dopo varie discussioni e serve a semplificare la gestione dei territori montani.

Nel cuore dell'Italia centrale, nel cuore dell'Abruzzo, si è concluso un confronto tra regioni, ministeri e istituzioni che aveva messo in discussione il futuro di quasi un terzo dei comuni montani italiani. Con una nuova classificazione, che nasce da una riforma in atto, il numero di comuni montani abruzzesi è passato da 227 a soli 200. È un calo meno intenso rispetto ad altri territori, e in particolare rispetto alla proposta originaria del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, che aveva previsto soltanto 177 comuni in grado di beneficiare dello status montano. L'elaborazione, guidata con forza dalla Regione Abruzzo, ha permesso di mantenere un bilanciamento tra le richieste di semplificazione e la necessità di proteggere l'identità dei territori montani.

