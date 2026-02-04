Comuni montani con la riforma quelli abruzzesi passano da 227 a 200 | è il calo meno drastico

I comuni montani in Italia cambiano volto con la riforma approvata dalla Conferenza delle Regioni. In Abruzzo, i comuni montani passano da 227 a 200, una riduzione meno drastica rispetto ad altre regioni. La nuova classificazione nasce dopo un lungo confronto tra le Regioni e il ministero degli Affari regionali, e ora diventa ufficiale.

L’Italia dei comuni montani avrà una nuova classificazione. Il coordinamento Montagna della Conferenza delle Regioni ha dato il via libera alla proposta di nuova classificazione per lo status di comune montano, frutto di un intenso confronto tra le Regioni e il ministro degli Affari regionali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Comuni Montani

Santangelo annuncia che, dopo le modifiche, in Abruzzo saranno 200 i comuni montani.

La riforma del governo cambia il futuro di 200 comuni montani in Abruzzo.

