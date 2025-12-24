I primi dati della neve sulle Dolomiti sono pessimi | fra poco più di un mese ci sono le Olimpiadi
Sui social cominciano a comparire video che mosrano la situazione della neve sulle Dolomiti. Sono solo piccoli segnali ma anche gli esperti concordano su un punto: la neve in questa prima fase della stagione è molto più bassa degli anni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I primi dati della neve sulle Dolomiti sono pessimi: fra poco più di un mese ci sono le Olimpiadi - Sono solo piccoli segnali ma anche gli esperti concordano su un punto: la neve in questa prima fase della ... fanpage.it
Inverno caldo sulle Dolomiti, non nevica dal 24 novembre - Da ottobre, nella località di Col dei Baldi, manca il 70 per cento della neve. mam-e.it
Dolomiti Superski, neve fresca in quota e numeri in crescita - 000 m, entra nella sua fase finale con neve fresca in quota la stagione invernale 2024/2025 sulle Dolomiti, quella ... ansa.it
