Sui social cominciano a comparire video che mosrano la situazione della neve sulle Dolomiti. Sono solo piccoli segnali ma anche gli esperti concordano su un punto: la neve in questa prima fase della stagione è molto più bassa degli anni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La situazione degli infortunati. Dodo, Fazzini e Sohm ci sono. E fra poco ritornerà Kouame

Leggi anche: Uomini e Donne, Sossio Aruta e il rapporto con Ursula Bennardo : "I rapporti erano pessimi e sono rimasti pessimi"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Code interminabili: Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata |; Sulle Alpi nevica sempre meno, accumuli ridotti del 75 per cento e aumenta il rischio di siccità in estate; Troppo caldo per la neve artificiale: qualche pista chiude, code agli impianti; Natale sulla neve (artificiale), in Trentino il turismo tiene nonostante il meteo. Monte Bondone e Pinè, numeri record.

I primi dati della neve sulle Dolomiti sono pessimi: fra poco più di un mese ci sono le Olimpiadi - Sono solo piccoli segnali ma anche gli esperti concordano su un punto: la neve in questa prima fase della ... fanpage.it