Olimpiadi sì non per tutte le tasche Una camera doppia a 300 euro Hotel sold out ma col last second

Le Olimpiadi di Tokyo stanno attirando moltissimi visitatori, ma non tutti possono permettersi di partecipare. Camere doppie che costano 300 euro e hotel già pieni, anche se si riesce a trovare una stanza all’ultimo minuto. Secondo le stime degli organizzatori, ci saranno circa 400mila persone in più del solito in questa stagione, tutte in cerca di un posto per assistere alle gare. La situazione si fa sempre più tesa per chi cerca alloggio in questa città già al limite.

"Secondo i nostri calcoli, che derivano da prenotazioni di hotel e voli, dovrebbero arrivare 400mila persone in più del normale in questa stagione". Così ha parlato, pochi giorni fa, il sindaco Giuseppe Sala. È tutto pronto, o quasi: Milano si prepara ad accogliere un gran numero di visitatori e turisti e lo stesso fanno le numerosissime strutture ricettive della città. In vista della più importante manifestazione sportiva invernale, infatti, "l’ occupazione alberghiera media acquisita è al 75% – dichiara Gian Marco Montanari, Ad di “Albergatore Pro“ – al quale si somma un 20-25% di acquisizione last minute e last second tipica del mercato milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Con l’arrivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i prezzi di hotel e ristoranti salgono già.

