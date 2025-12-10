Quando gli abiti diventano arte

L'arte e la moda si incontrano in un dialogo creativo che sfida i confini tradizionali. La mostra ’Memorabile’ ha evidenziato come gli abiti possano trasformarsi in autentiche opere d'arte, unendo estetica e espressione culturale in un connubio unico e innovativo.

Il confine tra arte e moda può essere molto sottile, come ha dimostrato nei mesi scorsi il successo della mostra ’Memorabile.Ipermoda’ allestita al Maxxi di Roma. Una rassegna di abiti, accessori e immagini per scandagliare il presente e il ruolo della moda nella struttura creativa ed economica mondiale. Visioni utopiche che la moda propone e che pongono un serie di questioni non solo etiche interrogandoci sul senso della nostra contemporaneità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando gli abiti diventano arte

La magia del “sì” ti aspetta a Porte di Sassari!? Il 22 e 23 novembre vivi un weekend dedicato all’amore, allo stile e ai sogni che diventano realtà. ? Scopri abiti da sposa e da sposo, make-up, fiori, musica, fotografia e tante idee per rendere unico il tuo gra - facebook.com Vai su Facebook

Filottrano veste l’arte: gli affreschi dei Palazzi storici diventano moda grazie a Luca Paolorossi - La sartoria, la bellezza, l'arte si fondono in un nuovo progetto del sarto dei vip, sindaco di Filottrano e candidato alle prossime elezioni regionali nelle Marche, Luca Paolorossi. adnkronos.com scrive