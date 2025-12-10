Quando gli abiti diventano arte
L'arte e la moda si incontrano in un dialogo creativo che sfida i confini tradizionali. La mostra ’Memorabile’ ha evidenziato come gli abiti possano trasformarsi in autentiche opere d'arte, unendo estetica e espressione culturale in un connubio unico e innovativo.
Il confine tra arte e moda può essere molto sottile, come ha dimostrato nei mesi scorsi il successo della mostra ’Memorabile.Ipermoda’ allestita al Maxxi di Roma. Una rassegna di abiti, accessori e immagini per scandagliare il presente e il ruolo della moda nella struttura creativa ed economica mondiale. Visioni utopiche che la moda propone e che pongono un serie di questioni non solo etiche interrogandoci sul senso della nostra contemporaneità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
