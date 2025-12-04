La sposa il vernissage di Maria Felice Vadalà | una tappa del progetto abiti ribelli
Può un abito nuziale trasformarsi in opera d’arte, consentendo di vivere tra sogno e consapevolezza, delicatezza e ribellione? Assolutamente si, se il progetto s’intitola “Abiti RiBelli” e tra le tappe c’è il vernissage “La Sposa” di Maria Felice Vadalà, il cui abito racconterà le donne, i loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
' mostra a cura di e Dal al , La Galleria...un'altra storia, via della Sposa 1/b - Vernissage/aperitivo, sabato 6 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
