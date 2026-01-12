Chiude per cinque ore tratto immissione A13

Per lavori di ispezione e manutenzione, sulla A13 Bologna-Padova e sulla D13 Padova sud, tra le 00:00 e le 05:00 di martedì 13 gennaio, si prevedono chiusure alternate. La tratta interessata sarà chiusa temporaneamente per consentire interventi sui cavalcavia, garantendo la sicurezza e l’efficienza delle strade. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione ai segnali durante le operazioni.

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: Sulla A13 Bologna-Padova: sarà chiuso, per chi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

