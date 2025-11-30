Uno spazio per mamme al Tribunale di Taranto Arriva il Pit stop
Alle ore 12.30 di martedì 2 dicembre sarà inaugurato lo spazio "Pit Stop" allestito al primo piano di Palazzo di Giustizia di Via Marche a Taranto; promotrici dell'iniziativa sono la Dott.ssa Rosa Anna Depalo, Presidente del Tribunale di Taranto, e la Dott.ssa Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica di Taranto. Il "Pit Stop" è un'iniziativa del Tribunale di Taranto, della Procura della Repubblica di Taranto e dell'Ordine degli Avvocati di Taranto. È stata realizzata in collaborazione con Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Taranto, Associazione Nazionale Forense Taranto "Avv.
