A Cividino inaugura il Pit Stop contro fragilità e marginalità sociale

Cividino Quintano (Castelli Calepio). Mercoledì 3 dicembre alle 17.30, all’oratorio San Giovanni Bosco di Cividino Quintano di Castelli Calepio, verrà inaugurato il Pit Stop, il nuovo spazio ad alta intensità relazionale del progetto SafeNet, promosso dalla Cooperativa Il Piccolo Principe con il sostegno di Regione Lombardia. La serata è organizzata in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali di Grumello del Monte e di Basso Sebino e Monte Bronzone, impegnati nella costruzione di una rete territoriale capace di intercettare, accompagnare e sostenere le persone che vivono condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

