A Cividino inaugura il Pit Stop contro fragilità e marginalità sociale

Bergamonews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cividino Quintano (Castelli Calepio). Mercoledì 3 dicembre alle 17.30, all’oratorio San Giovanni Bosco di Cividino Quintano di Castelli Calepio, verrà inaugurato il Pit Stop, il nuovo spazio ad alta intensità relazionale del progetto SafeNet, promosso dalla Cooperativa Il Piccolo Principe con il sostegno di Regione Lombardia. La serata è organizzata in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali di Grumello del Monte e di Basso Sebino e Monte Bronzone, impegnati nella costruzione di una rete territoriale capace di intercettare, accompagnare e sostenere le persone che vivono condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cividino inaugura pit stopA Cividino un pit stop per dare accoglienza a chi vive ai margini - Mercoledì 3 dicembre si inaugura il nuovo spazio gestito dalla coop «Il Piccolo Principe». Riporta ecodibergamo.it

cividino inaugura pit stopA Cividino inaugura il Pit Stop contro fragilità e marginalità sociale - Mercoledì 3 dicembre all'oratorio San Giovanni Bosco si apre il nuovo spazio ad alta intensità relazionale del progetto Safenet per la prevenzione e ricomposizione sociale della Val Calepio e del Bass ... Si legge su bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Cividino Inaugura Pit Stop