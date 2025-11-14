Mendicanti di abbracci al Teatro San Matteo lo spettacolo della Compagnia TevLab
Per la stagione Teatro ed oltre 2025, al Teatro S. Matteo di Piacenza, la Compagnia TevLab presenta lo spettacolo "Mendicanti di abbracci", sabato 15 novembre alle ore 20,30, con la regia di Monia Giovannangeli.La Morte, ironica e solitaria, scende in scena: non per spaventare, ma per chiedere -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Giornata Nazionale delle Cure Palliative Oggi celebriamo tutte le persone che ogni giorno si prendono cura con cuore, ascolto e professionalità di chi vive momenti di fragilità. Le Cure Palliative sono un abbraccio che tutela la dignità, allevia la sofferenza - facebook.com Vai su Facebook
