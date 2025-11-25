La messa non è finita al Cinema Tiberio | in scena lo spettacolo della Compagnia Scenaquattordici

Giovedì 28 novembre al Cinema Teatro Tiberio andrà in scena lo spettacolo “La messa non è finita” della Compagnia Scenaquattordici, inserito nella rassegna “Intrecci 2025 – Cinema Senza Confini”, promossa da ACEC SdC Emilia Romagna e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna Film Commission.Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

