A San Mauro Marchesato recuperate le bare cadute in un burrone dopo l’alluvione

A San Mauro Marchesato, in Calabria, sono riusciti a recuperare le bare cadute in un burrone dopo l’alluvione. Le operazioni sono state lunghe e difficili, considerando la profondità del dirupo tra gli 80 e i 100 metri. Il crollo del vecchio cimitero di Arenella aveva causato il disastro, e ora si lavora per mettere in sicurezza l’area e rimuovere le bare rimaste in bilico. Nessuno si aspettava una situazione simile, e le squadre di soccorso hanno affrontato terreno impervio e condizioni complicate per complet

A San Mauro Marchesato, nel cuore della Calabria, è stato portato a termine il complesso intervento di recupero delle bare precipitate in un burrone profondo tra gli 80 e i 100 metri, dopo il crollo del vecchio cimitero di Arenella. L'evento è avvenuto in seguito alle eccezionali precipitazioni causate dal ciclone Harry, che tra il 18 e il 19 gennaio ha provocato frane e smottamenti in diverse zone del territorio. Il crollo ha colpito una porzione della recinzione perimetrale del cimitero, facendo cedere il terreno sottostante e portando con sé decine di loculi, mattoni, cemento e, soprattutto, le salme dei defunti.

