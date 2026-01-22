A causa di oltre 180 mm di pioggia caduti in 24 ore, una frana ha interessato il cimitero vecchio di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. La massa di terra ha provocato il crollo di alcune strutture, facendo precipitare alcune bare in un burrone. L’evento evidenzia l’impatto del maltempo sui siti storici e le problematiche legate alla gestione del territorio in condizioni meteorologiche estreme.

Sono stati gli oltre 180 mm di pioggia caduti in 24 ore a provocare il crollo di una parte del cimitero vecchio di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. Trascinate da una frana, una ventina di bare sono finite nel burrone sottostante. "Si tratta di una ferita profonda per la nostra comunità - ha detto il sindaco Levino Rajani - una piaga che colpisce la memoria, il rispetto e la dignità dei nostri cari, generando un dolore senza fine". L'amministrazione comunale è immediatamente intervenuta e ha provveduto ad avvisare tutti gli organi competenti per attivare le procedure necessarie, che saranno effettuate nel rispetto delle norme e della sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, frana in un cimitero calabrese. Le bare cadono in un burrone

“Dove sono finite le bare”. Crollo al cimitero per il maltempo: “Ferita profonda per tutti”Il maltempo che ha colpito il Crotonese il 20 gennaio 2026 ha causato crolli e danni significativi, tra cui il crollo di alcune strutture nel cimitero di San Mauro Marchesato.

