La Roma vince Gasperini non parla | il tecnico è in rotta con il ds Massara chiesto confronto con Ranieri

La Roma conquista una vittoria importante a Lecce grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk. Nel frattempo, il tecnico Gasperini mantiene il silenzio, alimentando tensioni con il direttore sportivo Massara. Si attende un confronto tra il allenatore e Ranieri per chiarire la situazione. La partita ha mostrato come le dinamiche interne possano influenzare le prestazioni della squadra, mentre i risultati sul campo restano il focus principale.

Verrebbe da dire: ‘Ironia della sorte’. La Roma che vince a Lecce lo fa con i gol delle sue due punte, Ferguson e Dovbyk. Due giocatori su cui Gasperini ha elegantemente sospeso il giudizio (per il primo) o emesso sentenza di bocciatura quasi inappellabile (per il secondo). E l’ironia ancora più forte è che non basta una vittoria, non bastano i tre punti, per rasserenare gli animi all’interno di una Roma che sta rinnovando con successo le sue ambizioni. No. Quei tre punti non celano un malessere dell’allenatore sempre più evidente e marcato nei confronti della direzione sportiva, cioè di quel Frederic Massara che Dovbyk non è riuscito a vendere a fine agosto e che ha portato in giallorosso Ferguson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

