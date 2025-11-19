confronto sulla sicurezza ecco come difendersi dalle truffe

CASTIGLIONE DEL LAGO - La sicurezza è un tema sempre più attuale, soprattutto nell’era digitale, dove l’abilità dei malfattori cresce di pari passo con l’evoluzione tecnologica. È emerso con forza da un’assemblea pubblica tenutasi a Castiglione del Lago nei giorni scorsi, organizzata da A.Di.C. Umbria Aps in collaborazione con il Comune, la compagnia dei carabinieri di Città della Pieve e della stazione di Castiglione del Lago e l’Associazione Nazionale Controllo di Vicinato (Ancdv). Oltre 50 cittadini hanno partecipato all’incontro, coordinato dall’avvocato volontaria Lara Greco di A.Di.C., con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, enti pubblici e associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

