A Palma Campania arriva il Carnevale in Sospeso

Dopo il caffè, a Palma Campania nasce il “Carnevale in Sospeso”. Le Quadriglie dell’800 trasformano le vie del paese in un grande palcoscenico. Le strade si riempiono di colori e musica, e i residenti si preparano a vivere un carnevale diverso dal solito, dove tutti sono invitati a partecipare attivamente.

Dopo il caffè, nasce "Il Carnevale in sospeso". A Palma Campania le Quadriglie dall'800 trasformano la città in un palcoscenico monumentale, dove lo spettatore è protagonista. Sulla scia della nobile tradizione napoletana del caffè sospeso, Palma Campania lancia quest'anno il "Carnevale in Sospeso". In questa località, situata alle pendici del Monte Sant'Angelo nell'entroterra est di Napoli, lo spettatore smette di essere passivo e diventa protagonista di un grande live show stile Broadway, grazie alle sue storiche "Quadriglie" che si tramandano dagli inizi del 1800, di generazione in generazione, come un dono prezioso.

