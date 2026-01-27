Palma Campania lancia il Carnevale in Sospeso | le Quadriglie dall' 800 trasformano la città in un palcoscenico monumentale dove lo spettatore è protagonista

Il Carnevale in Sospeso di Palma Campania unisce tradizione e innovazione, trasformando la città in un grande palcoscenico. Le Quadriglie dell’Ottocento rivivono, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica ai visitatori. Un evento che celebra la cultura locale, mantenendo vivo il patrimonio storico e permettendo a tutti di essere protagonisti di questa manifestazione.

