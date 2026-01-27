Palma Campania lancia il Carnevale in Sospeso | le Quadriglie dall' 800 trasformano la città in un palcoscenico monumentale dove lo spettatore è protagonista
Il Carnevale in Sospeso di Palma Campania unisce tradizione e innovazione, trasformando la città in un grande palcoscenico. Le Quadriglie dell’Ottocento rivivono, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica ai visitatori. Un evento che celebra la cultura locale, mantenendo vivo il patrimonio storico e permettendo a tutti di essere protagonisti di questa manifestazione.
Sulla scia della nobile tradizione napoletana del caffè sospeso, Palma Campania lancia quest'anno il “Carnevale in Sospeso”. In questa località, situata alle pendici del Monte Sant’Angelo nell’entroterra est di Napoli, lo spettatore smette di essere passivo e diventa protagonista di un grande.🔗 Leggi su Napolitoday.it
