Il Carnevale in Sospeso | a Palma Campania l’Intelligenza Artigianale sfida l’Algoritmo

A Palma Campania il Carnevale si anima con una proposta diversa dal solito. Dal 7 al 17 febbraio 2026, la città si trasforma in un grande palcoscenico, con installazioni e eventi che sfidano l’algoritmo. La gente si riversa in strada per vivere un’esperienza sensoriale totale, lontano dai soliti schemi digitali e tecnologici. La città si prepara a sorprendere e coinvolgere tutti, tra maschere, musica e tanta creatività.

Dal 7 al 17 febbraio 2026 la città si trasforma in un palcoscenico monumentale per un'esperienza sensoriale totale. Sulla scia della nobile tradizione del caffè, nasce il "Carnevale in Sospeso": un atto d'amore collettivo che dona posti in tribuna agli anziani e a chi ritorna nella propria terra, celebrando la memoria come futuro. Il Carnevale in Sospeso: le Quadriglie come Broadway. In questa località, situata alle pendici del Monte Sant'Angelo nell'entroterra est di Napoli, lo spettatore smette di essere passivo e diventa protagonista di un grande live show stile Broadway, grazie alle sue storiche "Quadriglie".

