Nel Quartiere Ferrovia di Foggia si sono verificati episodi di vandalismo durante la notte, con scritte e simboli riconducibili all’estetica brigatista apparsi su alcuni edifici di via Trento e via Montegrappa. Il clima di preoccupazione cresce tra i residenti e le autorità, che monitorano con attenzione la situazione nel tentativo di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Clima di forte preoccupazione nel Quartiere Ferrovia a Foggia, dove nella notte sono comparse frasi e simboli riconducibili all’ estetica brigatista su alcuni palazzi di via Trento e via Montegrappa. A denunciare l’episodio è il gruppo civico Difendiamo il Quartiere Ferrovia, che parla di “ un atto grave, tutt’altro che goliardico ”, capace di risvegliare memorie dolorose e alimentare il senso di insicurezza già diffuso nella zona. “Una notte che lascia il segno”, la denuncia del comitato. Secondo quanto riferito dai residenti, su un muro condominiale è stata impressa la frase “ Armarsi ancora ”, accompagnata da una stella e da due martelli, elementi iconografici inequivocabili che rimandano al linguaggio della lotta armata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stella a cinque punte e scritte contro le forze dell'ordine sui muri a Foggia

