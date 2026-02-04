La 22enne uccisa in strada a Napoli arrestato il fratello di Ylenia Musella | ha confessato

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in strada a Napoli. La polizia ha arrestato il fratello di Ylenia Musella, che ha confessato di averla uccisa. La vittima aveva segni di percosse e una ferita da coltello alla schiena. L’omicidio è avvenuto in un quartiere popolare della periferia est della città. La famiglia e gli amici sono sotto shock. La polizia indaga per capire i motivi di questa tragedia.

Un rione popolare della periferia est di Napoli è lo scenario dell'ennesimo femminicidio: la vittima, Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena e aveva il volto tumefatto, con evidenti segni di percosse. La Polizia ha arrestato il fratello, Giuseppe, 28 anni, che si era reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell'accaduto. La giovane è stata condotta nell'ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un'auto. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La 22enne uccisa in strada a Napoli, arrestato il fratello di Ylenia Musella: ha confessato Approfondimenti su Ylenia Musella La 22enne uccisa in strada a Napoli, arrestato il fratello di Ylenia Musella Un uomo ha ucciso la sorella 22enne a Napoli. Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato La polizia ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, la giovane donna di 22 anni trovata morta a Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Omicidio Ylenia Musella, il fratello ha confessato l'omicidio: «Sì, sono stato io» Ultime notizie su Ylenia Musella Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Si cerca il fratello; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; 22enne accoltellata e uccisa oggi a Napoli; Giovane 22enne uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena, arrestato il fratello di 28 anni. Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada, arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso ... leggo.it La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook #Cronaca Chi era Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata a Napoli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.